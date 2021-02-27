Новини • Агресія Росії проти України

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ"

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Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ"
Сьогодні, 27 лютого, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", унаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Наголошується, що воїну оперативно надали медичну допомогу. Його доставлено до лікувального закладу.

"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - додали в ОТУ "Північ".

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    хлопцы, та насыпьте уже етим тварям не оглядываясь на "воинственного" осла,
    который все равно 4 раза погиб в Крыму в 2014м.
  • Garry Grant
    Люська арестович заявит,что воин сам подорвался да ещё и жалуется.
  • Тарапунька
    Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

    Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2925
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