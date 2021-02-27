Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 27 лютого, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", унаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Наголошується, що воїну оперативно надали медичну допомогу. Його доставлено до лікувального закладу.

"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - додали в ОТУ "Північ".

Читайте також: За минулу добу 11 українських воїнів зазнали поранень і травм, російські окупанти били із забороненої зброї, - штаб