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Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ

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Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ
США можуть запровадити нові санкції проти Росії упродовж декількох тижнів.

Про це заявила журналістам речниця Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відповідь на запитання журналіста про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії, Дженніфер Псакі сказала: "Тижні, а не місяці. Це безперервний процес".

Вона зазначила, що "цей процес" охоплює вивчення повідомлень про нібито виплати російськими представниками талібам премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.

"Існує ціла низка компонентів", - сказала Дженніфер Псакі.

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Вона додала, що команди американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потребують часу "для завершення цього процесу".

"У будь-якому випадку у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом. Але, я думаю, ми закінчимо вивчення цих питань через тижні, а не через місяці" - сказала прессекретарка.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    що то за спалахи на північному сході?
    то палають ватні пердаки
  • Bor Moley
    Как кукарекает Куйло, расее от санкций только польза. Большааааая. Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154 Пресс-секретарь Белого дома Псаки анонсировала введение новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7154
  • Наталия Ермак a2eb1cf6
    Вітаю расєю з новими, ну дуууже корисними санкціями, які вона незабаром отримає.
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