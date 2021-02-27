Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ

США можуть запровадити нові санкції проти Росії упродовж декількох тижнів.

Про це заявила журналістам речниця Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відповідь на запитання журналіста про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії, Дженніфер Псакі сказала: "Тижні, а не місяці. Це безперервний процес".

Вона зазначила, що "цей процес" охоплює вивчення повідомлень про нібито виплати російськими представниками талібам премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.

"Існує ціла низка компонентів", - сказала Дженніфер Псакі.

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Вона додала, що команди американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потребують часу "для завершення цього процесу".

"У будь-якому випадку у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом. Але, я думаю, ми закінчимо вивчення цих питань через тижні, а не через місяці" - сказала прессекретарка.