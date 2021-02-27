Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ
Про це заявила журналістам речниця Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У відповідь на запитання журналіста про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії, Дженніфер Псакі сказала: "Тижні, а не місяці. Це безперервний процес".
Вона зазначила, що "цей процес" охоплює вивчення повідомлень про нібито виплати російськими представниками талібам премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.
"Існує ціла низка компонентів", - сказала Дженніфер Псакі.
Вона додала, що команди американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потребують часу "для завершення цього процесу".
"У будь-якому випадку у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом. Але, я думаю, ми закінчимо вивчення цих питань через тижні, а не через місяці" - сказала прессекретарка.