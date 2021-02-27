Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко

Створення так званої "Кримської платформи" - це правильне рішення, засноване на стратегії деокупації Криму, впровадженої командою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам лідер "Європейської Солідарності" сказав під час телемарафону "Крим - це Україна" в ефірі телеканалів "Прямий", "5 канал" і "Еспресо".

Водночас Порошенко застерігає нинішню владу від надмірного захоплення декларативними заходами, які можуть зруйнувати попередні досягнення міжнародної коаліції на підтримку України.

"У 2015 році указом президента Порошенка проти близько 400 фізичних осіб і 90 юридичних осіб за окупацію Криму і за агресію проти нашої країни на сході застосовано санкції", – нагадав лідер "ЄС".

"Створення "Кримської платформи" – це правильно. "Кримську платформу" запропоновано в базових документах Європарламенту, які підготовлені за пропозицією України ще в 2016 році. Проблема не в тому, щоб запросити представників або лідерів низки країн. Проблема в тому, щоб забезпечити механізм, який би реалізовував деокупацію Криму", - наголошує Порошенко.

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"Сказали, що через два тижні нам представлять стратегію деокупації Криму. Що вона відрізнятиметься від того, що ми вже зробили. Я залюбки її подивлюся. Йдеться про суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, про звільнення Криму. Безумовно, я готовий долучитися до цих проєктів та процесів. Я готовий передати всі свої знання і зв’язки. Якщо це хоч на один день прискорить звільнення Криму, я буду щасливим", – зазначає Порошенко.

"Якщо це виллється лише в пусті відосики, то не треба обнадіювати і дискредитувати наших партнерів. Без зайвої реклами маємо як держава Україна презентувати нашу стратегію і яким чином ми плануємо діяти", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що прагне успіху для майбутнього саміту "Кримської платформи". "Я буду дуже щасливим, якщо він буде успішним. Мені байдуже, хто це принесе в Україну, – Порошенко, Зеленський, громадянське суспільство чи будь-хто інший. Бо бути справжнім державником і патріотом – це означає працювати не на рейтинг, а на успіх своєї рідної України", – зазначає він.

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