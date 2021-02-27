З 1 березня в Чернівецькій області буде встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня 2020 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області, з 27 лютого буде посилено карантин до рівня "червоної зони" через погіршення ситуації щодо COVID-19.
Зазначимо, в "червоній зоні" заборонено роботу:
- кафе, барів і ресторанів (дозволено адресну доставку);
- навчальних закладів, крім дитячих садків і установ спеціальної освіти;
- розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.
Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.