Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ

Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території. 24 лютого від Управління координації гуманітарних питань ООН у СЦКК надійшов запит на дозвіл перетину КПВВ "Щастя" конвою з гуманітарною допомогою, призначеною для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі.

Наголошується, що після опрацювання цього питання 25 лютого СЦКК направив представникам УКГВ ООН письмові гарантії безпеки і узгодження перетину КПВВ "Щастя". О 9:40 26 лютого транспортні засоби (загалом 11 вантажних автомобілів) із гуманітарним вантажем та із представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR (УВКБ ООН) прибули на КПВВ "Щастя".

"О 13:50 російсьска сторона надала інформацію, згідно з якою вона відмовила в отриманні гуманітарного вантажу. Представники ООН вирішили відправити транспортні засоби в Севєродонецьк. Слід зазначити, що основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл і закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах коронавірусної епідемії", - інформує українська сторона в ТКГ.

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Українська сторона також вказує на обстріли населених пунктів, блокування гуманітарних конвоїв, обстріли об'єктів інфраструктури для створення гуманітарної катастрофи, посилення обстрілів позицій ЗСУ, до яких вдаються окупаційні сили останнім часом. Це свідчить про спробу їхнього керівництва штучно ускладнити обстановку на лінії фронту і використовувати це ускладнення для політичних спекуляцій.

"Українська сторона направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ і має намір порушити це питання під час наступного засідання ТКГ, яке заплановано на 3 березня. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - підсумували в українській делегації.