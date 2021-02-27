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На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців

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У Луганській області почали вакцинувати військовослужбовців проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці пресслужба Луганської облдержадміністрації.

В ОДА заявили, що першим вакцину проти COVID-19 отримав капітан медичної служби в/ч А0206 Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус.

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковника медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинують військових медиків. Поступово будуть вакциновані всі представники силових відомств. Наразі 6 800 доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca) з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовано саме для імунізації захисників України.

"Всі, хто виявив бажання вакцинуватися, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру тіла, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу. Після цього визначається, чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції на компоненти вакцини", - розповів Телефанко.

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Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59-й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводиться вакцинація військових, і перевірив організацію процесу.

"Всім, хто побоюється нової вакцини, зокрема літнім людям, я б радив подивитися на своє плече і побачити там нагадування про щеплення, які обов'язково всім їм робили в дитинстві. Слава Богу, всі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа і поліомієліт, давно подолано", - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай і додав, що обов'язково буде вакцинуватися, як тільки рівень антитіл у нього в крові стане нижчим норми. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.

На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 01

На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 02
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 03
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 04
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 05
На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців 06

В ОДА нагадали, що в Луганській області перший етап вакцинації почався 25 лютого.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 лютого в Україні провакциновано проти коронавірусу 3051 людину.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Як піддослідних кролів українців вакцинують індійським шмурдяком, який навіть країни середнього достатку не беруть...безкоштовно.
  • Старый зольдат
    ПРОТЕСТУЮ!
    Редактор, писать надо правильно - на луганщине начались клинические испытания не сертефицированной индийской вакциной на военнослужащих ВСУ, завезённой в Украину ЗЕлёной властью и лично вором Степановым.
  • Чайка Київ
    Йому мама не рАзрешила лайном вакцинуватися. Це "препарат" для "мудрого" наріду.
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