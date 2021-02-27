Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання усі засоби, зокрема дезінформацію

Режим Володимира Путіна вибрав курс конфронтації з Європейським Союзом і використовує всі наявні засоби для збереження своєї влади в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час дискусії, організованої аналітичним центром Atlantic Council.

"Росія від'єднується від ЄС. Режим Путіна використовує всі засоби, зокрема дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання і боротися проти опозиції", - сказав Боррель, опублікувавши відео свого виступу у твітері.

Russia is disconnecting from the EU. The Putin regime is using every means including disinformation to ensure its survival. #ACFrontPage

See my debate with @AtlanticCouncil https://t.co/XbKm82E3Km pic.twitter.com/oIqLVfKteB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2021

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Він знову згадав про свій візит до Москви і сказав, що агресивні дії Кремля показали, "що вони розглядають демократичні цінності як екзистенціальну загрозу".

"Цей досвід показав нам, що Росія не хоче взаємодії з Європейським Союзом, бо вони те, що ми уособлюємо, ліберальні цінності і демократію, розглядають як загрозу. Щось таке, з чим вони не можуть жити", - зазначив дипломат.

Боррель днями заявляв, що нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Олексія Навального будуть готові за тиждень.

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Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини було схвалено у 2020 році. Він передбачає заморожування активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз застосує його.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою до Москви минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів із Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їхню участь у протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли дзеркально.