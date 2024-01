Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання усі засоби, зокрема дезінформацію

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час дискусії, організованої аналітичним центром Atlantic Council.

"Росія від'єднується від ЄС. Режим Путіна використовує всі засоби, зокрема дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання і боротися проти опозиції", - сказав Боррель, опублікувавши відео свого виступу у твітері.

Russia is disconnecting from the EU. The Putin regime is using every means including disinformation to ensure its survival. #ACFrontPage

