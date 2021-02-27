Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Частина мітингувальників, які прийшли на акцію на підтримку політв'язня Сергія Стерненка під Офіс президента, в складі організованої колони попрямувала під Офіс генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".
Зазначається, що станом на 13:20 організована колона мітингувальників рушила під Офіс генпрокурора.
Інших подробиць наразі не повідомляється.
"Рух опору капітуляції" веде також пряму трансляцію ходи колони до Офісу генпрокурора.
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Фото Олега Богачука