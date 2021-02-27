Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина мітингувальників, які прийшли на акцію на підтримку політв'язня Сергія Стерненка під Офіс президента, в складі організованої колони попрямувала під Офіс генерального прокурора.