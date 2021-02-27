Новини • Вирок Стерненку

Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 88856
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Частина мітингувальників, які прийшли на акцію на підтримку політв'язня Сергія Стерненка під Офіс президента, в складі організованої колони попрямувала під Офіс генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".

Зазначається, що станом на 13:20 організована колона мітингувальників рушила під Офіс генпрокурора.

Інших подробиць наразі не повідомляється.

"Рух опору капітуляції" веде також пряму трансляцію ходи колони до Офісу генпрокурора.

Дивіться також: "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО

Читайте також: Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов

Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 01
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 02
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 03
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 04
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 05
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 06
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 07
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 08
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 09
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 10
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 11
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 12
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 13
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 14
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 15
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 16
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 17
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 18
Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції 19

Фото Олега Богачука

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Eutectic
    Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 9447
  • Валерия Ларченко b661826f
    Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 3822

    Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора, - Рух Опору Капітуляції - Цензор.НЕТ 2652
  • Игорь Бехтер
    правильно, Власть должна бояться народ. А не наоборот.С каждым таким разом протестов,растет самодостаточность нации. Выхолощенная кацапами и их насаженными коррупционерами.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини