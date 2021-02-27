Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО

Організатори акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім", друзі Стерненка і його адвокати зачитали перед присутніми учасниками мітингу спільну заяву, в якій міститься низка вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, по-друге, відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, по-третє, обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі", - йдеться у зверненні.

"У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою", - заявили організатори.

Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення до них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

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Один з адвокатів, Андрій Писаренко, зачитав звернення Стерненка до присутніх: "Спроба грати за їхніми правилами судочинства - це спроба посадити нас за стіл із наперсточниками. Якщо так, то ми цю гру програємо від самого початку. Не потрібно грати за правилами влади, потрібно міняти правила гри".

Адвокат переконаний, що "влада від самого початку політизувала справу, коли призначила Венедіктову (генпрокурором - Ред.). "Якщо пам'ятаєте, вона відразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа - це політична війна. Нас змушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про політико-правову війну", - сказав він, виступаючи перед присутніми.