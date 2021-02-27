ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала

27 лютого о 13:15 у Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях стався спалах кисневої труби. Як наслідок, виникло загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За інформацією рятувальників, це сталося в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні.

"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Унаслідок цієї пригоди 1 людина загинула і 1 постраждала. Евакуйовано 20 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

До гасіння залучалось 20 людей особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

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