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ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала

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ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала
27 лютого о 13:15 у Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях стався спалах кисневої труби. Як наслідок, виникло загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За інформацією рятувальників, це сталося в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні.

"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Унаслідок цієї пригоди 1 людина загинула і 1 постраждала. Евакуйовано 20 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

До гасіння залучалось 20 людей особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Топ коментарі

  • житель юговостока
    Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
  • Злий Грицько
    То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
  • Владимир Иванец
    Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
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