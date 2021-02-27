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Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС. ФОТО

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Міністерство внутрішніх справ України подякувало учасникам мітингу, які прийшли на акцію "Справедливість Стерненку - справедливість усім", за дотримання чинного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям і рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного", - підкреслили в МВС.

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Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 01
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 02
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 03
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 04

Топ коментарі

  • Максим Мельніченко
    Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
  • Владимир Иванец
    Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
    Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
  • Владимир Иванец
    А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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