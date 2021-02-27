Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"

Станом на 15:00 акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім" під Офісом генерального прокурора завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".

"9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя, відбудеться наступна акція на підтримку політв'язнів!" - підкреслюється в повідомленні.

Під час протесту під Офісом генпрокурора організатори акції зазначили, що якщо їхні вимоги не буде виконано, то акції матимуть безстроковий характер.

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