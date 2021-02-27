Новини • Вирок Стерненку

Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"

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Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"
Станом на 15:00 акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім" під Офісом генерального прокурора завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".

"9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя, відбудеться наступна акція на підтримку політв'язнів!" - підкреслюється в повідомленні.

Під час протесту під Офісом генпрокурора організатори акції зазначили, що якщо їхні вимоги не буде виконано, то акції матимуть безстроковий характер.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9784
  • dmitrij suur
    Выпустили пар, помитинговали, следующий мирный хоровод через 10 дней. С такими протестами Стерненко может побить рекорд отсидки Нельсона Манделы
  • Super Gut
    Кацапские петушки, утром кукарекали, что никто не прийдет на 12 к офису. А тут такое: мало того, что пришли люди, так еще и дохера пришло людей. Облом получился у козломордых
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