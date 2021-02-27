Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, пише Цензор.НЕТ.
"Мав розмову з Сергім Осачуком, головою Чернівецької ОДА. В Чернівцях у лікарні сталась трагедія - одна людина загинула, одна зазнала опіків. Наразі з’ясовують, що спричинило займання у Чернівецькій міській клінічній лікарні №1. ДСНС спільно із Нацполіцією продовжують працювати на місці. За їхньою попередньою інформацією, вибуху не було - ані кисневі мережі, ані електричні не пошкоджені. Був спалах, який спричинив займання. Дякую місцевій владі за швидке реагування на ситуацію", - написав він.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.