Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний

Причиною трагедії в Чернівецькій лікарні став самопідпал одного з пацієнтів, який хворів на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив Дзеркалу Тижня.

За його словами причиною пожежі був ні вибух кисню, ні замкнення в електромержі. Ці версії на цю хвилину відхилені остаточно. Основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів, - самопідпал одного з важкохворих пацієнтів у одній із палат лікарні. Він облив себе спиртом та підпалив.

Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади.

Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3-4 ступеня.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

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У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.