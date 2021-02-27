Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив Укрінформу.
"Я такого не говорив. Це не самопідпал", - стверджує Чорний.
Він також сказав, що причиною пожежі став не вибух і не електропроводка. За попередньою версією, причиною пожежі міг стати несправний кип'ятильник.
Раніше "Дзеркало тижня" з посиланням на заяву Чорного заявило, що основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.