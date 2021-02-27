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Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС

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Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17.00 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в районах населених пунктів Зайцеве, Південне і Водяне, поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки - зі снайперської зброї.

"Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичайною практикою відкривати вогонь і одночасно запитувати тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Істотне збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслюють в штабі.

Також наголошується, що поблизу населеного пункту Луганське, в результаті підриву на протипіхотній осколкової міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Він доставлений до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ось таке воно зелене перемир"я !!
  • Вальд Ще
    Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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