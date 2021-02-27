49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport

Справа Сергія Стерненка - актуальна тема для України. Судовим переслідуванням активіста стурбовані 49% українців.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного розумною платформою для соціологічних і маркетингових real time досліджень LibertyReport.ai 25-26 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 28% опитаних українців відповіли, що нічого не знають про цю справу, а байдужість стосовно цього питання висловили лише 23% респондентів. Отже, зараз це надзвичайно актуальна тема для України. З результатів опитування випливає, що чоловіки більш стурбовані цією судовою справою, ніж жінки: 55% і 44% відповідно. А вперше чують про неї – 37% опитаних жінок, проти 17% чоловіків. Якщо ж говорити про регіональний розподіл, то справою Стерненка стурбовані у західних регіонах України 61% респондентів проти 40% на півдні та 39% на сході України.

Справа Стерненка стала таким собі маркером загального ставлення українців до судової системи. Відповідно до результатів дослідження платформи LibertyReport.ai, у 61% українців за останні два роки знизився рівень довіри до вітчизняної судової системи. За словами соціологів, тема довіри до суддів актуалізувалася під час так званої конституційної кризи – нещодавнього протистояння Конституційного Суду України та Офісу Президента. Цікаво, що рівень недовіри майже однаковий для всіх груп опитаних, незалежно від статі, віку, регіону проживання та типу населеного пункту (місто чи село).

Також читайте: Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"

Важливо зазначити, що 41% респондентів не стикалися з судовою системою та не давали хабарі, серед опитаних: жінок – 45%, а чоловіків – 36%. Проте 7% громадян давали хабарі представникам судової системи. Здебільшого це чоловіки, їх 10%, жінок значно менше – 4%. Варто зауважити, що чим доросліша людина, тим частіше вона мала справу з судом. Серед населення віком 45-59 років 12% давали хабарі. Найменший відсоток тих, хто давав гроші у судах – молодь віком від 18 до 29, їх 3%. Людей у віці 30-44 років – 6%.

52% опитаних зізналися, що не давали хабарів зовсім (чоловіків – 54%, жінок – 51%). Найменший відсоток тих, хто не давав хабарів – на сході (47%), а найбільший – на півдні (60%). Варто звернути увагу на те, що значних відмінностей по регіонах немає.

Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Дослідження проведено на real time платформі LibertyReport.ai, із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн.

Також читайте: Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.