У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією

27 лютого, в річницю вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова в Росії відбулися меморіальні заходи.

Колишній віцепрем'єр уряду був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у багатьох регіонах Росії влада відмовила учасникам у проведенні великих зібрань, посилаючись на протиепідемічні заходи

У Москві на покладання квітів на Великому Москворецькому мосту прибули посли США Джон Салліван, Великої Британії Дебора Броннерт та Латвії Маріс Рієкстіньш, тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевський, інші дипломати з Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить упродовж чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.

Акції пам’яті політика відбулися також в Омську, Тюмені, Новосибірську та Іркутську. У Барнаулі єдиний у Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

Акції заплановані в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Влада заборонила проведення будь-яких заходів у Сочі, Пскові, Челябінську та Краснодарі.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п’ятьох людей, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

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