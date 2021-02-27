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Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях

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Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях
Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом пожежі в міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Поліцейські встановили, що займання ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, зазнав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого.

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Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

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У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.

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Топ коментарі

  • Володимир Сливка
    МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом.Медики-воспламенился кислород при контакте изватой смоченой в спирте и еще варианты пожар от кипятильника и последняя версия озвученая на укр.нет что пациент умер еще до пожара.
    Так кому же верить?
    На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
  • Нестор Нетописець
    Ото він в 77-м років, у важкій формі Ковід та з 75% опіків, вам відповість...
  • PeruBinner Peru
    https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

    Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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