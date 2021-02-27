Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Поліцейські встановили, що займання ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, зазнав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.
За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.