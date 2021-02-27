Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК

Оплата комунальних послуг за нерухомість на півострові дружини президента України Володимира Зеленського Олени здійснюється регулярно.

Таку заяву зробив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов в ефірі пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.

"Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території Республіки Крим, заборгованості із комунальних платежів немає, значить, окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, під час передвиборної президентської кампанії в 2019 році пресслужба штабу Володимира Зеленського повідомляла, що його дружина Олена купила нерухомість в Криму відповідно до українського законодавства в квітні 2013 року. Квартира офіційно задекларована Зеленським. Вона розташована в селищі Лівадія в Ялтинському регіоні на південному березі Криму. У штабі зазначили, що сім'я Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю "тільки після обов'язкового повернення Криму до України".

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У травні 2019 року з'явилася інформація про продаж цього майна.