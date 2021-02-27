"Укрзалізниця" із 28 березня запровадить оновлений розклад руху поїздів і нові напрямки, - Перцовський

Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що з 28 березня будуть впроваджені оновлений розклад руху поїздів і скорочення в тривалості поїздок.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, пише Цензор.НЕТ.

"З 28 березня буде впроваджено оновлений розклад там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки. Пасажири побачать відновлення певних популярних літніх потягів. Будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.

На Маріуполь плануємо їхати майже на годину швидше, ми знайшли певні технічні рішення для цього", – каже Перцовський.

За його словами, зараз в "Укрзалізниці" працюють над онлайн сервісом для великих замовників, а також ведуть перемовини про чартерні залізничні рейси.

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Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій попередив про щомісячне зростання цін на залізничні пасажирські перевезення на 2% з березня-квітня цього року.