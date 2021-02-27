Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров

З квітня поточного року в додатку "Дія" буде доступна функція оплати податків для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"У квітні ми запускаємо в додатку "Дія"можливість у кілька кліків оплачувати податки для ФОП. Це взагалі інша культура. Заходиш - додаток сам "розуміє", скільки грошей там у тебе надійшло в банк для того, щоб автоматично розраховувати податок. Додаток автоматично все бачить.

Якщо у тебе гроші були отримані не електронно, ти можеш ввести, оплатити, - картка вже прив'язана, або додати в один клік, або в Apple Pay, Google Pay оплатити. Тобто в два-три кліка у тебе сплачено податки" , - розповів Федоров.

Зараз на порталі державних послуг "Дія" в списку проєктів цифрової трансформації є розділ "Цифрова трансформація адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску (е-податки)".

Зараз там представлені 7 підпроєктів, які охоплюють: введення оновлених електронних послуг кабінету платника податків на базі єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг; автоматизацію функцій, пов'язаних з моніторингом результативності розгляду судами податкових спорів, проведенням податкових перевірок, прийняттям, зберіганням і обміном інформацією за стандартами CRS і CbC (міжнародний обмін фінансовою інформацією) тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров