Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN

Українська національна страва - борщ - виявилася в списку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського видання СNN.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шматочки ніжного буряка плавають у блискучому червоному бульйоні для супу, котрий люблять в Україні та у всій Східній Європі. Борщ, який часто приправлений рясною порцією сметани, є чим завгодно, але не простим буряковим супом", - описують страву редактори СNN.

Як наголошує видання, борщ іноді відносять до російської кухні, але це твердження викликає "гарячі суперечки". Наразі українські кухарі ведуть кампанію за включення українського борщу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Окрім борщу у цьому списку представлені ще 19 супів з різних куточків світу, серед них іспанський гаспачо, суп гамбо з Америки, харіро з Марокко тощо.