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Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук

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Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України започатковує велику програму, покликану змінити підхід до реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук у межах телемарафону до Дня спротиву окупації Кримського півострова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалїі.

"Цього року Мінреінтеграції починає велику програму, яка змінює підхід до реінтеграції молоді з ТОТ. Крім програм із лідерства обов'язково будуть підготовчі курси до вишів, де діти зможуть пройти певну підготовку, отримати також стипендіальне забезпечення", - цитує Драганчук пресслужба Мінреінтеграції.

За її словами, програма буде реалізовуватися спільно з Міністерством освіти, "але безпосередньо основним розпорядниками коштів є Мінреінтеграції".

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"І ми говоримо не лише про академічну освіту й академічне впровадження підходів. Ми хочемо, щоб діти могли глибше вивчити історію України, українську мову, що буде, безумовно, необхідним для подальшого навчання в Україні. Ми ставимо перед собою за мету насамперед культурну реінтеграцію, соціальну, зокрема. Тому, повертаючись до одного з наших великих викликів і планів міністерства, я дуже сподіваюся, що наприкінці цього року завдяки нашим програмам ми зможемо повернути і більше інтегрувати молодь із тимчасово окупованих територій в українське суспільство", - додала Інна Драганчук.

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Первым вопросом подготовительных курсов должен быть вопрос к младо-донбасянам такой - как вы считаете С.А. Бандера Герой Украины или нет !? .. и от ответа уже плясать дальше.. Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2626
  • Анатолий Панасюк
    Це і є "донбас-реалії". Доцільніше приділити увагу дітям загинувшим і покаліченим воїнам. А ці манкурти закінчуть навчання за кошт нашої держави і в більшості "рвонуть" назад в свій Бамбас. Щось подібне, як на Закарпатті проводити навчання угорською мовою, для підготовки кадрів Угорщині.
  • HartmannEri
    Нет, первый вопрос - "Крым чей?", а второй - "Путин - кто?"
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