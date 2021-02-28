Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук
Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук у межах телемарафону до Дня спротиву окупації Кримського півострова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалїі.
"Цього року Мінреінтеграції починає велику програму, яка змінює підхід до реінтеграції молоді з ТОТ. Крім програм із лідерства обов'язково будуть підготовчі курси до вишів, де діти зможуть пройти певну підготовку, отримати також стипендіальне забезпечення", - цитує Драганчук пресслужба Мінреінтеграції.
За її словами, програма буде реалізовуватися спільно з Міністерством освіти, "але безпосередньо основним розпорядниками коштів є Мінреінтеграції".
"І ми говоримо не лише про академічну освіту й академічне впровадження підходів. Ми хочемо, щоб діти могли глибше вивчити історію України, українську мову, що буде, безумовно, необхідним для подальшого навчання в Україні. Ми ставимо перед собою за мету насамперед культурну реінтеграцію, соціальну, зокрема. Тому, повертаючись до одного з наших великих викликів і планів міністерства, я дуже сподіваюся, що наприкінці цього року завдяки нашим програмам ми зможемо повернути і більше інтегрувати молодь із тимчасово окупованих територій в українське суспільство", - додала Інна Драганчук.