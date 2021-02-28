Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ

У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині "Дари волхвів", що зберігаються в Греції. Супроводжувала місію група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константіновим і маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

24 січня того ж року "Дари волхвів" привезли до Києва. Акція була організована під патронатом Російської православної церкви. Оплачував вояж "Дари волхвів" російський православний олігарх Костянтин Малофєєв.

Керував охороною Ігор Гіркін, полковник ГРУ, котрий використовував псевдонім Стрєлков. Пізніше він заявить, що, мовляв, був уже у відставці і працював на Костянтина Малофєєва. Крим у маршруті святині взагалі не значився. Але план змінюється буквально за день, і наприкінці січня "Дари волхвів" везуть літаком Малофєєва до Криму.

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Влітку 2014 року МВС України відкриє на Костянтина Малофєєва кримінальне провадження за підозрою у створенні воєнізованих або збройних формувань.

Окрім Гіркіна, який організовував охорону, та Малофєєва, який фінансував візит, у складі делегації були Олег Лебедєв, депутат Держдуми Росії, політик від "Єдиної Росії", "афганець", який замолоду жив у Партеніті, та Дмитро Саблін, на той час ексдепутат Держдуми РФ, сенатор Ради Федерації, заступник глави російської організації "Бойове братство", який пізніше став співзасновником руху "Антимайдан" у Росії.

Рустам Теміргалієв взимку 2014 року був віцепрем'єром уряду Криму. Він розповів потім російському виданню "Ведомости", що в розмові зі спікером парламенту Криму Володимиром Константіновим модератором був Дмитро Саблін. Він та Костянтин Малофєєв говорили спочатку про те, що потрібно піднімати прапор незалежного або принаймні автономного Криму.

Приймав "Дари волхвів" у Криму тодішній глава Севастопольського округу УПЦ МП Сергій Халюта. Сергій Гайдук, якого у березні 2014 року було призначено командувачем ВМС ЗС у Криму, вважає Сергія Халюту працівником ФСБ. "Це підтвердилося, адже він там збирав матраци і розміщував на території святині військовослужбовців Росії. Я кажу: "Я дав команду вас на територію військової частини не пускати. Командирам до виконання", - розповів Гайдук.

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Власник цієї реліквії, настоятель афонського монастиря святого Павла ігумен Парфеній, також був задіяний в акції. Вже через 4 роки, коли в Україні стартував автокефальний процес, представники УПЦ МП використовували авторитет Парфенія для того, щоб вкидати негативні меседжі і наративи щодо української автокефалії.

За словами засновниці "Центру релігійної безпеки" Тетяни Деркач, російські військові дійсно розташовувалися в храмах, де зберігали свою зброю. А коли відбувалося захоплення українських військових частин, то росіяни брали із собою священників, які вмовляли військових ЗСУ "не воювати проти братів".

Журналісти звернулися за коментарями до УПЦ МП, до РПЦ і в Міноборони Росії, але відповідей наразі не отримали.