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У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський

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У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський
Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський каже, що потяги дальнього сполучення забезпечать ланч-боксами, а також додадуть дитяче меню.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті", і на потяги дальнього сполучення.  Сподіваємося, що влітку це вже працюватиме. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить Перцовський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" із 28 березня запроваджує оновлений розклад руху поїздів, там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки, відновлення певних популярних літніх поїздів. Також будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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