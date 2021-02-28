У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський

Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський каже, що потяги дальнього сполучення забезпечать ланч-боксами, а також додадуть дитяче меню.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті", і на потяги дальнього сполучення. Сподіваємося, що влітку це вже працюватиме. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить Перцовський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" із 28 березня запроваджує оновлений розклад руху поїздів, там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки, відновлення певних популярних літніх поїздів. Також будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.

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