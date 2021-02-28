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США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson

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США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson
Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування у країні однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні FDA видало дозвіл на екстрене застосування вже третьої вакцини проти COVID-19… Це дасть можливість застосовувати вакцину для імунізації людей віком від 18 років", - йдеться в повідомленні регулятора про цей препарат.

Днем раніше консультативний комітет FDA з вакцин та відповідних біологічних продуктів рекомендував екстрене застосування однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19.

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Експерти ухвалили це рішення одностайно. Вони дійшли висновку, що користь від застосування вакцини перевершує ризики виникнення побічних ефектів.

У доповіді FDA, опублікованій раніше цього тижня, наводяться результати випробування вакцини, що показують, згідно із заявами розробників, її безпеку й ефективність.

"Ефективність вакцини проти лабораторно підтверджених як помірних, так і важких випадків захворювань на COVID-19 у всіх географічних районах, де проводилися клінічні випробування, становить 66,9% при розгляді випадків захворювання через 14 днів після однодозової вакцинації і 66,1% при розгляді випадків через 28 днів після вакцинації", - йдеться в документі FDA.

У доповіді наголошується, що вакцина має "позитивні показники безпеки".

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У клінічних випробуваннях цього препарату взяли участь близько 44 тис. пацієнтів із США, ПАР та інших країн. За даними агентства, під час випробувань зареєстровано сім випадків смерті серед тих, хто отримав плацебо, і жодного летального випадку серед тих, хто отримав вакцину.

У січні компанія Johnson & Johnson заявила, що ефективність її вакцина проти коронавірусу COVID-19, що вводиться однією дозою, становить 66%.

З документа компанії випливає, що, згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% в "запобіганні помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важким симптомам" вакцина ефективна на 85%.

Також наголошується, що "початок захисту спостерігався вже на 14-й день" після введення препарату.

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У компанії заявили, що її препарат ефективний для широких верств населення: третина учасників випробувань була старше 60 років, а понад 40% мали супутні захворювання, які загрожують ризиком важкого перебігу COVID-19.

Також у січні повідомлялося, що Johnson & Johnson планує поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.

Зазначається, що вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги під час транспортування порівняно з іншими вакцинами. Зокрема, вакцина залишається стабільною упродовж двох років під час зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.

Топ коментарі

  • Vedana
    Знову те саме: лише ніби-то запобігання помірному та важкому протіканню хвороби.
    Але жодної гарантії не захворіти. Відповідно, заражати інших щеплена особа цілком зможе.
    Також чомусь не написано про термін дії чарівного захисту: через скільки треба повторно щеплюватися: три місяці, чотири, півроку ? Щоб людина знала, що вона підсаджена на все життя на ковідну голку.

    Знайшла в інтернеті таке (в темі про щеплення українських лікарів, автора комента не зазначаю):

    З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин. В них використана частина вірусу, а не визначена кількість вірусів, як є в щепленнях від оспи, тубика і іншіх. Чому? - бо вірус мутує. А частина вірусу може жити лише в вашій клітині організму. імунна відповідь відбуваеться на знищення вашої клітини, з вірусом як інородної. Отож, знищуются клітини з вірусом як імунна відповідь. Добре, якщо вірус вселиться в клітини, що відновлюються, наприклад, слизової чи інші, а не в нейроклетини, що з народження і до смерті мають сталу кількість. Якщо частина їх, наприклад, гине, то людина має різні форми мозкової недостатності. Це ж і з серцевою недостатністю, і з інсулиновою і так далі ОТОЖ бо - наслідки вакцінування непрогнозовані ні для жодної людини ...
  • ГЕТЬМАН UA
    США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 671
  • Люцифер
    Они уже 5 лет на Луне сидят.
    США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 8290
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