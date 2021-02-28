США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson

Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування у країні однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні FDA видало дозвіл на екстрене застосування вже третьої вакцини проти COVID-19… Це дасть можливість застосовувати вакцину для імунізації людей віком від 18 років", - йдеться в повідомленні регулятора про цей препарат.

Днем раніше консультативний комітет FDA з вакцин та відповідних біологічних продуктів рекомендував екстрене застосування однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19.

Читайте також: Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко

Експерти ухвалили це рішення одностайно. Вони дійшли висновку, що користь від застосування вакцини перевершує ризики виникнення побічних ефектів.

У доповіді FDA, опублікованій раніше цього тижня, наводяться результати випробування вакцини, що показують, згідно із заявами розробників, її безпеку й ефективність.

"Ефективність вакцини проти лабораторно підтверджених як помірних, так і важких випадків захворювань на COVID-19 у всіх географічних районах, де проводилися клінічні випробування, становить 66,9% при розгляді випадків захворювання через 14 днів після однодозової вакцинації і 66,1% при розгляді випадків через 28 днів після вакцинації", - йдеться в документі FDA.

У доповіді наголошується, що вакцина має "позитивні показники безпеки".

Дивіться також: Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm. ФОТО

У клінічних випробуваннях цього препарату взяли участь близько 44 тис. пацієнтів із США, ПАР та інших країн. За даними агентства, під час випробувань зареєстровано сім випадків смерті серед тих, хто отримав плацебо, і жодного летального випадку серед тих, хто отримав вакцину.

У січні компанія Johnson & Johnson заявила, що ефективність її вакцина проти коронавірусу COVID-19, що вводиться однією дозою, становить 66%.

З документа компанії випливає, що, згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% в "запобіганні помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важким симптомам" вакцина ефективна на 85%.

Також наголошується, що "початок захисту спостерігався вже на 14-й день" після введення препарату.

Читайте також: Для COVID-вакцинації 75% населення світу потрібно більш ніж п'ять років, - Bloomberg

У компанії заявили, що її препарат ефективний для широких верств населення: третина учасників випробувань була старше 60 років, а понад 40% мали супутні захворювання, які загрожують ризиком важкого перебігу COVID-19.

Також у січні повідомлялося, що Johnson & Johnson планує поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.

Зазначається, що вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги під час транспортування порівняно з іншими вакцинами. Зокрема, вакцина залишається стабільною упродовж двох років під час зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.