Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано із запровадженням Україною санкцій щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення таки відбувається. Політик пов'язав це із санкціями проти Медведчука.

"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, запровадив санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь, і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.

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"Я не думаю. Це - не помста. Адже вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.