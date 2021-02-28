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Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук

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Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук
Загострення ситуації на Донбасі пов'язано із запровадженням Україною санкцій щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення таки відбувається. Політик пов'язав це із санкціями проти Медведчука.

"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, запровадив санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь, і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.

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"Я не думаю. Це - не помста. Адже вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.

Топ коментарі

  • Стрелок
    Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7435
  • Paulo Kit
    Чем Портнов и его шобла лучше Медведчука?
    Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
  • Frol Fedoroff
    Санкции? Труба работает, по каналам еще суд будет. Спонсоры терроризма, а это еще доказать надо, гуляют по Киеву. И это называется перейти к делу Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4749? Ну, извините!
    Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 112
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