В Одесі горів харчоблок слідчого ізолятора, де утримують Стерненка, - ДСНС

Учора ввечері рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі і даху будівлі харчоблоку Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про займання харчоблоку на території Одеського слідчого ізолятора на вул. Люстдорфська дорога надійшло о 20:07 27 лютого.

О 20:25 пожежу було локалізовано, а о 20:40 ліквідовано на загальній площі 35 м кв. У ДСНС підкреслили, що загиблих і постраждалих немає. Харчоблок розташований в окремій будівлі.

Причину пожежі та збитки встановлюють.

Від ДСНС залучалися 10 одиниць пожежної техніки та 43 людини особового складу.

Зазначимо, що в цьому слідчому ізоляторі наразі утримують активіста Сергія Стерненка.

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