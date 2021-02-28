Є вагомі підстави очікувати, що Байден візьме участь у "Кримській платформі", - Джемілєв

Український уряд працює над тим, щоб президент США Джо Байден прийняв участь у міжнародному саміті "Кримської платформи", проведення якого заплановано на 23 серпня в Києві.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час заходу в "Кримському досі", присвяченому Дню спротиву окупації Криму і Севастополя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".

"Є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь у міжнародному саміті "Кримської платформи", проведення якого заплановано на 23 серпня в Києві", - зазначив він.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про заходи, спрямовані на розвиток і підтримку кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів окупованого півострова Крим.

"Ми покладаємо на це великі сподівання. Багато країн світу, зокрема країни Ради Європи, США, вже висловили згоду (приєднатися. - Ред.). Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, зокрема, і Джо Байден 23 серпня буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати", – сказав Джемілєв.

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Він також зазначив, що вважає створення "Кримської платформи" суттєвим кроком на шляху до деокупації Криму.

"Питання окупованого Донбасу певною мірою на базі Мінських угод обговорюється. Але тему деокупації Криму Путін взагалі обговорювати не хоче. І нахабно заявляє, що це земля Росії, а те, що там діється, на окупованій території, – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим, зрозуміло, ні Україна, ні світова спільнотаі аж ніяк не можуть погодитися, і вживатимуться необхідні заходи з деокупації", – додав Джемілєв.