Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш
Росія, на його думку, націлена на формування замороженого конфлікту. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, свою думку Гармаш висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Наше завдання - просто створювати умови, за яких Росія може захотіти вийти. Тобто постійно цілеспрямовано послаблювати противника на всіх фронтах і використовувати ті геополітичні можливості, які час від часу виникають і є зараз", - зазначив член делегації у ТКГ.
Він зауважив, що заморожений конфлікт невигідний Україні.
"Мені здається, нинішня влада вірить у таку можливість, вона бачить геополітичні та економічні умови Росії, що змінюються, і трошки рухається до цього. Не хочу робити прогнозів, але думаю, реальна перспектива - щонайменше найближчі 10 років у нас є, щоб звільнити Донбас" , - підсумував член української делегації в ТКГ.