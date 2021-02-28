Політика США щодо України змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.
"2 роки тому я дивився на Європу і відчував, що Путін завдяки своїй потужній пропаганді так одурманив голови європейцям, що вони повірили, що це внутрішня справа України. Але зараз термінологія стала іншою, європейський підхід змінився", - зазначив Кравчук.
Він також висловив упевненість у тому, що політика США щодо України істотно зміниться після приходу до влади президента Джо Байдена.
"Вона вже змінюється. Я ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав за місяць Байден і про Крим і про Донбас, і про допомогу Україні. І летальна зброя, і допомога усіма засобами і можливостями, щоб Україна могла захищати свою землю, а РФ покинула українську землю. Як було за Трампа, і як стало за Байдена... Це зовсім інша риторика", - зазначив Кравчук.