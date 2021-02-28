Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

За результатами нового дослідження, масова вакцинація населення проти COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%.

Про це в інтерв'ю Bild розповів керівник компанії BioNTech Угур Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 і є заразними, зменшується на 92%", - сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що "пандемії можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей".

Він додав, що наявна вакцина може захистити і від нових небезпечних штамів COVID-19.

"У разі появи небезпечного штаму дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Тож щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильні штами не зможуть її подолати", - зазначив Шахін.

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Водночас він звернув увагу на можливу потребу в неодноразовому щепленні.

"Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу в майбутньому і зменшити рівень інфікування, то проводити щеплення треба частіше, можливо, щорічно або через півтора року", - зазначив Шахін.