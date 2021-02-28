Зеленський завтра візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"

Президент України Володимир Зеленський 1 березня приєднається до Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 і профільні експерти. Форум відбуватиметься у Києві 1-3 березня.

На полях форуму 1 березня також відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%".

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У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.

Зазначимо, всеукраїнський форум присвячено прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.

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