Зеленський завтра візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"
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Президент України Володимир Зеленський 1 березня приєднається до Всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 і профільні експерти. Форум відбуватиметься у Києві 1-3 березня.
На полях форуму 1 березня також відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в межах державної програми "Доступна іпотека 7%".
У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.
Зазначимо, всеукраїнський форум присвячено прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.