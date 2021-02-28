Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

У Державному департаменті Сполучених Шатів Америки заперечують ведення переговорів із Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили учасники брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу.

Зазначимо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про обмін думками двох країн із приводу подальшого будівництва.

Під час брифінгу заступнця помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів стосовно можливої операції, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.

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Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.

На початку лютого німецька влада заперечувала існування "будь-яких брудних угод" із США стосовно "Північного потоку-2".

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Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проєкт або перебувають на стадії виходу.

Санкції діють лише щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", залучене до будівництва "Північного потоку-2".