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У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів

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У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів
У 2020 році слідчі підрозділи Національної поліції України розслідували понад 60 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 3 тисячі більше, ніж у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"Нам вдалося досягнути цієї мети. До суду скеровано матеріали у 60,5 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Це на 3000 більше, ніж минулого року", - сказав начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Окремо в Нацполіції звернули увагу на розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами (ОЗГ) та організаціями. Минулого року слідчі розслідували майже пів тисячі кримінальних проваджень (493) щодо 3573 злочинів, скоєних ОЗГ. Загалом під час проведення досудового розслідування виявлено 335 організованих груп і злочинних організацій, що на 62 більше, ніж у 2019 році. До суду направлено 339 обвинувальних актів.

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Топ коментарі

  • OLGA 1cb0b678
    Да уж...есть чем гордиться, блд В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений - Цензор.НЕТ 9742
  • Greta Kinuo
    посчитайте сколько патрульных машин разбили
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Уже есть факт 60001 преступления. Финансирование экономики рф в крысме четой президента Украины
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