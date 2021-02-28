Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висловив упевненість у тому, що його відмова від участі в ефірі російського ТБ разом із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним була б помилкою, бо перший президент України не має лякатися подібних персонажів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю DW.

"Я дотримуюся позиції, що головне - не те, з ким ти розмовляєш, а те, що ти говориш. Коли я говорив на російському "Першому каналі", вони включили Пушиліна. От уявіть собі, що я злякався і втік із каналу. Що б про мене подумали? Перший президент злякався Пушиліна? Я з ним не спілкувався. Я йому поставив одне-єдине запитання. Він справді хоче побудови на Донбасі російської національної держави чи ні? Якщо він хоче, то про що ми говоримо на мінській конференції? Він це сказав перед усім світом. Я домігся, що він дав офіційну відповідь", - сказав Кравчук.

Він також зауважив, що на відеоконференціях у рамках "мінського процесу", окрім України, ОБСЄ і Росії, також присутні представники того ж Пушиліна - В.Дейнего й Н.Ніканорова.

"Я спілкуюся з ними? Так. Не я їх туди вводив, а до мене ввели. Тож виходить дивна річ: із представниками можна, а по ТБ не можна", - зазначив Кравчук.

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Він також заявив, що ці люди нічого не вирішують, а просто виконують вказівки президента Росії.

У відповідь на запитання, що він сказав би Путіну в разі появи такої можливості, перший президент України акцентував, що спочатку Росія має піти з Донбасу.

"Я сказав би спочатку, що для того, щоб я з ним спілкувався, він має ухвалити рішення піти геть з України. А так спілкуватися нема про що. Він є реальним ворогом України. А не Пушилін… Це люди, які не вирішують. Це люди, які виконують або через яких виконується. А вирішує Кремль і вирішує одна людина в Росії. Ім'я цієї людини - Володимир Володимирович Путін", - заявив Кравчук.

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