В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу"

Окупаційна влада Криму оновила дані наповнюваності водосховищ півострова. Зокрема, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявило, що станом на 26 лютого пересохли Сімферопольське та Загірське водосховища. Попри рясні снігопади за останній місяць води в них так і не додалося. Також до "мертвого обсягу" наближається і Баланівське водосховище.

На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найближчими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища.

Зазначається, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.

Читайте також: Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці