З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба

З 1 березня поточного року для громадян України відкривається безвізовий режим поїздок до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. З 1 березня стартують 2 безвізи", - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про поїздки до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Крім цього, за інформацією Кулеби, з 1 березня Грузія скасовує низку обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

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