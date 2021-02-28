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З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба

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З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба
З 1 березня поточного року для громадян України відкривається безвізовий режим поїздок до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. З 1 березня стартують 2 безвізи", - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про поїздки до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Крім цього, за інформацією Кулеби, з 1 березня Грузія скасовує низку обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Шура Балаганов 5be505ed
    Какая важная информация. Это как раз то, чего мы так долго ждали....
  • Valery Greff
    А Сомали?
  • Nikolai Chizhevsky
    на фото опзж электорат 100% чистой отборной ваты
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