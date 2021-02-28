Німеччина близька до початку третьої хвилі коронавірусу, - вірусолог
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У Німеччині існує небезпека розвитку третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз у країні спостерігається початок такої тенденції.
Про це заявив провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен, який є консультантом уряду Німеччини з питань боротьби з пандемією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
За словами вірусолога, на початок третьої хвилі вказують результати моделювання ситуації в країні і розвиток пандемії в інших країнах.
Водночас експерт не вважає, що вакцинація зможе значно допомогти за нинішніх темпів захворюваності. Хоча вакцина дозволить скоротити показник смертності серед найбільшої групи ризику - літніх людей.
Дростен вважає, що послаблення нинішніх обмежень можна прогнозувати не раніше другої половини літа.