Німеччина не може відразу відмовитися від "Північного потоку-2", на це є причини, - міністерка Шульце

У Німеччини немає можливості відразу відмовитися від російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки це загрожує країні численними позовами про відшкодування збитків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила міністерка з питань охорони навколишнього середовища Німеччини Свенья Шульце в інтерв'ю Welt am Sonntag.

За її словами, Німеччина потребуватиме газу ще кілька десятиліть. А перейти відразу до альтернативних джерел енергії Німеччина не може.

"Ми не можемо одним махом відмовитися від вугілля, атомної енергії та газу. Нам, як і раніше, потрібен природний газ для цього і наступного десятиліття. Крім того, ми ризикуємо зіткнутися з позовами про компенсацію у міжнародних арбітражних судах, якщо зупинимо проєкт", - заявила Шульце.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що в Державному департаменті США заперечують ведення переговорів із Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

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Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проєкт або перебувають на стадії виходу.

Санкції діють лише щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", залучене до будівництва "Північного потоку-2".