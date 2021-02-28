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З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль

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З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль
З 1 березня 2021 року в Україні буде проіндексовано пенсії для 8 млн українців.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. У середньому зростання становитиме  300 грн", - уточнив прем'єр.

Крім цього, він зазначив, що Кабмін працює над додатковими механізмами підтримки пенсіонерів.

"Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 гривень щомісячної доплати, а вже цього року додаткові виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати і люди старші 75 років", - додав він.

"Уряд також подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня", - зазначив Шмигаль.

Також він уточнив, що Кабмін і ВР наразі ведуть активну роботу над запровадженням накопичувальної пенсійної системи.

Читайте також: Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Це вже "кiнець епохи бiдностi" ? С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3872
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мін.пенсія має бути більшою за прожитковий мінімум !!! Реальний прожитковий , а не мінімум виживання !!!))))
  • Привет
    10 баксов это в среднем...у большинства будет 5-7..
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