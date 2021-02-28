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Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування

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На Львівщині в селі Гологори Золочівського району домашні собаки принесли в господарський двір людську ногу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Золочів.нет" повідомили в районному відділі поліції області.

За словами правоохоронців, нога була пошкоджена, її вже передали на експертизу. У поліції припускають, що це може бути кінцівка місцевого жителя.

"Нога може належати одному з жителів села Гологори, який наприкінці осені 2020 року пропав безвісти і зараз перебуває у розшуку... Крім того, ця нога може належати й іншій невстановленій особі", - розповів слідчий Микола Яремчук.

Правоохоронці просять долучитися до пошуків тіла спільно з працівниками поліції та Національної гвардії України. І якщо хтось володіє інформацією про те, звідки ця нога могла взятися, кому вона може належати і як вона потрапила в домогосподарство жителів хутора, просять звернутися на лінію "102" або в Золочівський відділ поліції .

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Топ коментарі

  • trawler_tug
    Вроде как заблудившегося в Карпатах туриста ещё не нашли
  • Машаній
    до собаки прикрутить GPS трекер і ще раз випустить
  • Евгений Пономарев
    GPS трекер не гарантує що собака знову щось притягне до дому, а от якщо до неї прикрутити дільничого, то вдвох вони обов'язково щось нариють Собаки притащили во двор человеческую ногу в селе на Львовщине, полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 5694
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