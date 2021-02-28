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Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні

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Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою прокоментував свою зовнішню схожість із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Він уточнив, що попри зовнішню схожість у житті вони дуже різні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал програми "Світське життя".

"У житті ми зовсім несхожі, жодних курйозів не бачу. Є схожі елементи, я вже казав. В окулярах, із бородою, лисі і маска. Тому, напевно, схожі. Але загалом ми не дуже схожі в житті. Хоча за духом ми схожі. Ми - проєвропейські політики, тому це головне", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що під час зустрічі із Шарлем Мішелем політики не обговорювали зовнішньої схожості між ними.

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Топ коментарі

  • НаноБандеровец
    А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
  • Перехватчик
    Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
  • саша паламарчук
    зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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