Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою прокоментував свою зовнішню схожість із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Він уточнив, що попри зовнішню схожість у житті вони дуже різні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал програми "Світське життя".

"У житті ми зовсім несхожі, жодних курйозів не бачу. Є схожі елементи, я вже казав. В окулярах, із бородою, лисі і маска. Тому, напевно, схожі. Але загалом ми не дуже схожі в житті. Хоча за духом ми схожі. Ми - проєвропейські політики, тому це головне", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що під час зустрічі із Шарлем Мішелем політики не обговорювали зовнішньої схожості між ними.

Читайте також: Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас