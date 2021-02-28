Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію"

У Білорусі фанати декількох футбольних клубів оголосили про бойкот матчів національного чемпіонату через "політичну ситуацію в країні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Трибуна".

Бойкот оголосили фанати футбольних клубів: "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцьк" і БАТЄ (Борисов). За даними білоруської служби "Радіо Свобода", до нього приєдналися вболівальники "Торпедо-БелАЗ" з Жодіно, клубів "Мінськ" і "Торпедо" (Мінськ), "Молодечно" і низки інших команд.

Фанати заявили, що не будуть відвідувати ні домашні, ні гостьові матчі своїх команд "до повної перемоги народу". "Вважаємо, що це буде блюзнірством щодо хлопців з нашого та інших фанатських рухів, репресованих за останні півроку за притягнутими за вуха приводами", - написали ультрас брестського "Динамо".

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Бойкоти футбольних матчів у зв'язку з репресіями проти учасників акцій протесту почалися ще в кінці 2020 року. Серед засуджених за різними звинуваченнями в Білорусі є і представники фанатського руху. Перед відновленням сезону вболівальники підтвердили свою позицію.

З серпня минулого року в Білорусі тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. Вони відбуваються і в неділю 28 лютого - як правило, у формі невеликих походів або зборів у мікрорайонах. Загальнонаціональну акція протесту призначено на 25 березня, коли в Білорусі відзначають День Волі.