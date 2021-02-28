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У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ

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У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ
У всьому світі понад 300 мільйонів людей живуть з рідкісною хворобою. В Україні цей показник становить 5% населення - 4 533 особи, 80% з них - діти.

Про це повідомив у фейсбуці з  нагоди Дня рідкісних хвороб Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що всього налічується 6000 різних рідкісних захворювань, 72% з них - генетичні. В Україні офіційно зареєстровано 256 рідкісних захворювань.

"Рідкісні захворювання переважно невиліковні. Їх важко діагностувати - в середньому на встановлення діагнозу пацієнти витрачають 2-4 роки. А життя хворих залежить від дорогих ліків і довічної опіки", - повідомили в ЦГЗ.

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Фахівці зазначають, що без регулярного лікування хвороби швидко прогресують, що впливають на якість життя і ставлять його під загрозу.

У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ 01

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Топ коментарі

  • Gp An
    Просветите плиз когда наступил ледниковый период и украинцы вымерли? Судя по цифрам в этой статейке население Украины составляет менее 100 тыщ. душ У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3909 и 4533 тяжело больны! У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8476
  • Вася Шевченко f77d76ba
    это только те кто проходил диагностику и 7 кругов ада чтоб узнать о своем диагнозе...
  • Антип61
    Кривой Рог, около 30 с лишним лет назад:
    - Вовочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
    - А если плохо?
    - Пианино!
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