У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ

У всьому світі понад 300 мільйонів людей живуть з рідкісною хворобою. В Україні цей показник становить 5% населення - 4 533 особи, 80% з них - діти.

Про це повідомив у фейсбуці з нагоди Дня рідкісних хвороб Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що всього налічується 6000 різних рідкісних захворювань, 72% з них - генетичні. В Україні офіційно зареєстровано 256 рідкісних захворювань.

"Рідкісні захворювання переважно невиліковні. Їх важко діагностувати - в середньому на встановлення діагнозу пацієнти витрачають 2-4 роки. А життя хворих залежить від дорогих ліків і довічної опіки", - повідомили в ЦГЗ.

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Фахівці зазначають, що без регулярного лікування хвороби швидко прогресують, що впливають на якість життя і ставлять його під загрозу.

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