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Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021

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Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021
Першою власницею "Особливої відзнаки" премії Women in Arts 2021 стала журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "ООН-жінки Україна".

"У цьому році до семи основних категорій ми додали Особливу відзнаку – нагороду, яка робить Премію більш інклюзивною та відкритою. У номінації Особлива відзнака або ж Special mention ми будемо нагороджувати жінок, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру".

Володарку "Особливої відзнаки" обирають члени Наглядової ради шляхом голосування і поза загальним конкурсом.

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"З початком збройного конфлікту в Україні Валерія стала волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений Валерії, вона сублімувала біль від втрати у книжці "Життя P.S." – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до нього з першого дня, як його не стало. У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. М.Заньковецької", - йдеться в повідомленні.

Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 01

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 9985
  • Ksenia VB
    Вітаю.
    Завжди приємно читати про відзнаки досягнень гідних людей !
  • Valet Valet
    Поздравляю и желаю дальнейших успехов !
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