Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині

У результаті ДТП в районі турецької Аланії легковий автомобіль типу пікап з відкритим багажником скотився у прірву, постраждали дві громадянки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У районі Аланії, в провінції Анталія, внаслідок скочування автомобіля з кузовом у прірву, постраждали 5 людей, з них 2 туристи", - це повідомляє видання Akit.

Автомобіль з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрової скелі. Постраждав водій та четверо інших пасажирів, серед яких дві громадянки України. Вони були шпиталізовані каретами швидкої, які прибули на місце інциденту. Їхній стан оцінюється як тяжкий.

Також читайте: П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів. ФОТОрепортаж

TRT Haber уточнює, що постраждалих звуть Людмила Лавренова і Олена Харченко.