Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині
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У результаті ДТП в районі турецької Аланії легковий автомобіль типу пікап з відкритим багажником скотився у прірву, постраждали дві громадянки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У районі Аланії, в провінції Анталія, внаслідок скочування автомобіля з кузовом у прірву, постраждали 5 людей, з них 2 туристи", - це повідомляє видання Akit.
Автомобіль з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрової скелі. Постраждав водій та четверо інших пасажирів, серед яких дві громадянки України. Вони були шпиталізовані каретами швидкої, які прибули на місце інциденту. Їхній стан оцінюється як тяжкий.
TRT Haber уточнює, що постраждалих звуть Людмила Лавренова і Олена Харченко.