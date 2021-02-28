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Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ

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Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ
Програму співпраці з Міжнародним валютним фондом не припинено.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

"Як сказав президент, ми очікуємо траншу МВФ цього року. Програма у нас розрахована на 5 млрд доларів, 2,1 млрд ми отримали. І тут не проблема в тому, що нам потрібно виконати чи не потрібно. Завдання в тому, що те, що прописано в програмі співпраці з МВФ — це ж прописано і в програмі самого президента Зеленського: реформа судової системи, боротьба з корупцією тощо", — сказав він.

Устенко пояснив, у чому виникли труднощі з МВФ.

"Як ми розуміємо в Офісі президента, виникли проблеми навіть не технічного характеру, а логістичного, які виникли через те, що ти не можеш просто взяти й змінити українське законодавство. Щоб його міняти, скажімо, щодо судової системи, президент проводив багато зустрічей, говорив з експертами, це займало багато часу. І логістично ми не витримали того часу, який, як сподівалися, зможемо витримати. Але програма йде. Як тільки будуть проголосовані ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли виконати не тільки МВФ, але й українському суспільству. Ми не робимо це для когось", — сказав він.

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Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
  • Andriy Kalnyshevsky
    о так все просто - проголосовать каую-то чепуху и буржуи насипют денег.
    В сериале тоже так было Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ - Цензор.НЕТ 9760
  • Стрелок
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