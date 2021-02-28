Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін, адже саме він видає Мінську кредити, коли той їх потребує. До слова, Лукашенко й Путін зустрічалися цього тижня в Сочі. Проблема стає дедалі більшою. Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції та режим, що розпадається. І Лукашенко не пропонує ніякого вирішення проблеми. Він сховався в бункер, живе в замку і ходить всюди з автоматом Калашникова. Так не можна керувати країною – думаю, це очевидно й для росіян", – сказав Ландсбергіс.
Він додав, що тиск на Білорусь працює і його треба нарощувати.
"Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах. Хтось надав притулок опозиції, яка була змушена виїхати. Зокрема, це відбувається у Вільнюсі. Мова також про правосуддя. Офіс генерального прокурора Литви відкрив справу проти білоруської поліції. Ми зробили це за заявою одного з тих білорусів, хто мусив втікати з Білорусі після того, як сам пережив тортури з боку білоруських силовиків.
Я вважаю, що інші країни мають зробити те саме – запропонувати допомогу своїх систем правосуддя для тих білорусів, які змушені виїхати. Адже, можливо, це займе деякий час, поки правосуддя запанує в самій Білорусі. Якщо вони зможуть це зробити в Європі, то зараз відчують справедливість хоча б на цьому рівні", – зазначив міністр закордонних справ Литви.